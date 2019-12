Horóscopo de hoje: confira tudo sobre os mistérios dos signos desta terça-feira 

Confira as previsões:

Áries (21/03 - 20/04)

Assuntos financeiros e compras poderão ser decididos no calor da emoção pela manhã. Espere até a tarde para pensar melhor, pesquisar preços e resolver dúvidas. Acerto de documentos, vistos ou acordo jurídico também estarão em processamento e ocuparão a cabeça nos próximos dias. Você encontrará portas abertas, se caminhar na direção de uma vida estável.

Touro (21/04 - 20/05)

Oportunidade de viagem, ou de participação num evento, poderá aumentar despesas. Aproveite o período da manhã com Lua em seu signo para avaliar opções e pensar no que você realmente quer. Contato de alguém que está distante, resultados positivos nos estudos ou assunto judicial e decisões de vida levantarão o astral. Associações serão positivas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Sintonia forte com o amor pela manhã dará intensidade à vida íntima. Aumente a cumplicidade, solte a imaginação, compartilhe sonhos e expresse os sentimentos com mais emoção. À tarde, já com a Lua em seu signo, atividades em grupo ganharão velocidade. Bom para se relacionar com quem você tem empatia. Se tiver que explicar o óbvio, poderá ficar impaciente.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aprofunde amizades e ajude alguém da equipe. O dia trará ligações carinhosas e laços afetivos mais fortes. Bom para atividades em grupo e o amor. Vários planetas favorecerão os relacionamentos. Amplie a rede social. Encontros influentes abrirão portas para o futuro. Conquistas pessoais importantes e sonhos com uma viagem trarão maior motivação.

Leão (23/07 - 22/08)

O volume de trabalho poderá dobrar nesta época. Aproveite para planejar as tarefas e os próximos passos na carreira. O dia trará sucesso e projeção. Bom também para planejar detalhes de viagem com filhos e de consertos na casa. O tempo estará apertado para tantos desejos e compromissos. Mantenha o equilíbrio com atividades corporais e descubra prazeres.

Virgem (23/08- 22/09)

Cabeça a mil, encontros poderosos numa viagem ou evento anunciam um dia movimentado e repleto de informações instigantes. Alguém falará fundo ao coração e poderá despertar paixão. Reencontros também estarão no pacote. Momentos de muita emoção e de entendimento do passado. Bom para você se valorizar e transformar antigos padrões de comportamento. Brilhe!

Libra (23/09 - 22/10)



Mais otimismo e autoconfiança a partir desta tarde. Pesquisas, contatos, boas notícias de longe e prestígio profissional trarão animação. Poderá surgir oportunidade de trabalho com proposta financeira atraente. Relações contarão pontos no plano de carreira. Ganhe prazo nas decisões de emprego e de mudanças. Dúvidas servirão para ampliar possibilidades. Esclareça contratos.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dê um tempo para a sua cabeça hoje. O dia convidará à privacidade. Aproveite para refletir sobre assuntos íntimos e planejar investimentos. Contrato de trabalho terá que ser compensador para valer a pena. Evite assumir compromissos não remunerados nesta fase. Sol e Mercúrio movimentarão negócios e valores. Administre posses, dinheiro e patrimônio com mais atenção.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Dia romântico, sujeito a muitas emoções. Resolva dúvidas íntimas e acerte diferenças numa relação especial ou casamento. Caminhos ficarão iluminados, com Sol e Mercúrio em seu signo. Determine objetivos pessoais, tome decisões sobre os filhos e invista no conforto da família. Boas perspectivas de crescimento financeiro. Conte com a sorte e vá com fé!

Capricórnio (22/12 - 20/01)



Cuidado com confusões nas comunicações de trabalho e na agenda hoje. Melhor checar informações e compromissos com antecedência. Em compensação, na vida íntima, o clima será mágico e despertará seus melhores sentimentos. Inclua mais romantismo e poesia na vida. Pragmatismo exagerado em algumas situações poderá roubar os sonhos. Dê chances ao amor.

Aquário (21/01 - 19/02)

Filhos, ou nova paixão, darão motivação e força para você enfrentar os desafios na carreira e aumentar a participação social. Aceite convite de amigos, circule, troque mensagens, brinque e torne o dia mais divertido. Atividades criativas estarão aquecidas. Aproveite a inspiração para enriquecer o trabalho com ideias originais, brilhar e fortalecer a posição na equipe.

Peixes (20/02 - 20/03)

A família será a prioridade hoje. Faça acertos financeiros, exponha necessidades, resgate uma relação que está distante e expresse carinho sincero. O dia trará lindas lembranças. Valores afetivos estarão no comando. Organize fotos, arrume a casa e crie ambiente acolhedor ao seu redor. Momento de se fortalecer interiormente e valorizar a história de vida.