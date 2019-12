Deputados adiam votação do relatório final da CPI da JMK

Os deputados que integram a CPI da JMK, que apura possíveis irregularidades no contrato de gestão da frota de veículos do Poder Executivo, se reuniram nesta terça-feira (10) na Assembleia Legislativa do Paraná para votar o relatório final dos trabalhos, apresentado na reunião anterior pelo deputado Delegado Jacovós (PL). Mas, em comum acordo com o presidente da Comissão, deputado Soldado Fruet (PROS), a votação foi adiada para a próxima semana. Os deputados justificaram não terem tido tempo suficiente para analisar as mais de 200 páginas do relatório.

O deputado Tião Medeiros (PTB) foi um dos deputados que concordaram com o adiamento. Ele justificou o pedido em razão do alto número de votações no plenário da Assembleia e da impossibilidade de analisar o relatório com cautela.

“É um assunto bastante sério, com muitos documentos e o tempo foi curto. Disponibilizar apenas uma semana, num momento em que tínhamos bastante votações importantes na Casa, não foi suficiente. Entendo que estender por mais uma semana dará para fazer uma análise com mais qualidade. É um assunto sério que sugere o indiciamento de muitas pessoas, mexe com a vida de muitas pessoas, a gente não pode correr o risco de ser injusto ou cometer qualquer equívoco”, declarou.

Para o relator da Comissão, deputado Delegado Jacovós, mais uma semana não atrapalhará o andamento dos trabalhos. Ele acredita que na segunda-feira (16) o relatório final, com algumas sugestões que deverão ser apresentadas pelos deputados, seja votado.

“Como o relatório tem 230 páginas e foi pedido o indiciamento de 19 pessoas, inclusive pessoas ligadas ao meio político, como ex-secretário de Estado, ex-diretores do Departamento de Transporte, alguns deputados querem analisar com mais cuidado”, disse. “Os deputados querem apresentar algumas emendas, supressivas e aditivas, e essas emendas terão que ser votadas por todos os membros da CPI na próxima segunda-feira. Daí daremos por finalizada a Comissão Parlamentar de Inquérito com a votação do relatório final”, concluiu.

Os deputados têm até sexta-feira (13) para apresentar as emendas. A próxima reunião ficou agendada para a segunda-feira (16) a partir das 8h30 no auditório legislativo.

Participaram da reunião desta terça-feira, além dos deputados Soldado Fruet, Delegado Jacovós e Tião Medeiros, os deputados Paulo Litro (PSDB0, Luiz Fernando Guerra (PSL), Delegado Recalcatti (PSD), Alexandre Amaro (Republicanos), Delegado Fernando Martins (PSL) e Michele Caputo (PSDB).