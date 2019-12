Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morre aos 61 anos

Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morreu aos 61 anos. A informação foi confirmada por seu empresário em um comunicado oficial. Segundo as informações, a cantora morreu na manhã desta terça-feira (9), "após 17 anos de uma longa batalha contra o câncer".

Per Gessle, integrante do Roxette, lamentou a morte de Marie em uma mensagem nas redes sociais. "Não há tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado e ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", lamentou o cantor.

Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na Suécia, e iniciou sua carreira musical quando se tornou amiga de seu então futuro companheiro de banda no Roxette, Per Gessle.

Em 1984, iniciou carreira solo e, dois anos depois, se uniu a Per para a formação do grupo.

Ao longo dos anos, estouraram hits como "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love", "Joyride", "Dressed For Success", "How Do You Do!", "Sleeping In My Car", 'Dangerous", "Fading Like A Flower" e muitos outros.

Em 2002, Marie foi diagnosticada com um severo câncer no cérebro, passando por um longo tratamento. Em 2009, a cantora fez uma volta gradual aos palcos, seguindo com seus compromissos musicais e encontros com fãs até 2016, ano em que os médicos pediram para Marie parar com sua turnê e focar em sua saúde.

Marie era casada com Mikael Bolyos e tinha dois filhos, Josefin e Oscar. Segundo comunicado, a a família pediu respeito nesse momento de dor. O funeral da cantora será reservado apenas para familiares próximos.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG

— Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Via, G1.