Governo firma parceria para prevenção e combate a cibercrimes

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, assina nesta quinta-feira (12) termo de cooperação técnica coma SaferNet Brasil para fortalecer as ações da Força-Tarefa Infância Segura na prevenção e combate aos cibercrimes, por meio da mobilização, sensibilização, educação e promoção do uso ético e cidadão da internet, especialmente entre as crianças e adolescentes. A parceria prevê ainda a formação de educadores, pais, alunos, operadores do direito e atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A parceria entre a Força-Tarefa Infância Segura e a Safernet Brasil será firmada às 15 horas, no Espaço Fani Lerner, localizado no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O foco é elaborar e reforçar orientações para crianças, adolescentes, pais e educadores que estejam enfrentando dificuldades e situações de violência em ambientes digitais, a exemplo dos casos de intimidação, chantagem, tentativa de violência sexual ou exposição forçada em fotos ou filmes sensuais.

“A presente cooperação técnica dá efetividade ao Pacto Infância Segura, assinado em fevereiro de 2019, especialmente no que se refere à Ação 05, para Prevenção a Crimes Sexuais Cibernéticos Contra a Criança e o Adolescente, e também à Ação 09, de capacitação interdisciplinar continuada de profissionais do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente”, explica Leprevost.

De acordo com Felipe Hayashi, chefe do Departamento de Justiça e responsável por articular a cooperação com a SaferNet, a violência praticada por meios virtuais tem se tornado cada vez mais frequente na era digital, como a discriminação e a intimidação online, a pornografia de vingança, o aliciamento e abuso sexual e extorsão. “Pretendemos trazer conhecimento técnico aos profissionais para que atuem como torres de vigia na prevenção desses males. A parceria está alinhada com as ações da Força-Tarefa Infância Segura e o do Programa Reconecte, com ampla abrangência no Paraná”.

SAFERNET - A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional e sem fins lucrativos. Referência no País no enfrentamento aos crimes e violações aos direitos humanos na internet, tem se fortalecido institucionalmente nos planos nacional e internacional pela capacidade de mobilização e articulação, produção de conteúdos e tecnologias de enfrentamento aos crimes cibernéticos e pelos acordos de cooperação firmados com instituições governamentais, a exemplo do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

A SaferNet integra um time de parceiros que atuam para aumentar a segurança na internet, entre eles Google; Facebook; Vivo; Twitter, Ministério Público Federal; Ministério dos Direitos Humanos; Polícia Federal e organizações internacionais como a Unicef, entre outros.