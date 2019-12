Solteira, Anitta diz: "Não há ninguém do meu nível disponível"

Anitta bateu um papo com seus fãs hoje de madrugada, por meio da função stories no Instagram. Questionada por um seguidor se estava solteira, a Poderosa respondeu que sim e se justificou.

"Estou [solteira]. Não há ninguém do meu nível disponível", escreveu, acrescentando risadas à mensagem.

Anitta terminou o relacionamento com o surfista Pedro Scooby, ex de Luana Piovani, em setembro. Eles namoraram por apenas três meses.

Ao ser questionada sobre sua música preferida no momento, por sua vez, Anitta apontou "It's You", de Ali Gatie. "De um amigo meu", justificou.

Via, Bol.