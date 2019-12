Camila Pitanga tem sido alvo de preconceito após assumir namoro com uma mulher

Ao longo de pelo menos um ano, Camila Pitanga tentou manter, de forma sigilosa, o romance no qual vivia em silêncio com a artesã Beatriz Coelho. Sempre bem discreta com relação a sua vida fora das telinhas, a artista acabou por ter tido seu namoro exposto nas últimas semanas por meio do jornal Extra.

A atriz dividiu inúmeras opiniões e chegou a fazer aparição com a companheira pela primeira vez nesta última semana, durante um evento. No entanto, nem mesmo ela têm escapado, lamentavelmente, de ter sido alvo de preconceito que de forma evidente ainda prejudica casais homo afetivos.

Desde que assumiu seu namoro, algo que já se tinha conhecimento pela família e amigos mais íntimos, ela se tornou motivo de olhares tortos, até mesmo quando não está sob companhia de Beatriz. Recentemente, Camila se fez presente no Gala São Paulo da BrazilFoundation, na Casa Fasano, em São Paulo, e virou motivo de assunto durante todo a cerimônia.

Comandante do momento beneficente, Camila chegou por uma entrada alternativa, fugindo da imprensa ao recusar ida a passagem pelo famoso tapete vermelho e em um determinado momento autorizou somente os fotógrafos a entrarem no evento para fotos, fugindo de qualquer questionamento em torno do romance.

Após todo o caso ser exposto, a atriz global resolveu assumir publicamente o relacionamento, e surpreendeu pelo fato de sempre muito discreta em relação a vida pessoal. A também apresentadora usou as redes sociais e fez uma publicação romântica, falando do maior de todos os sentimentos, o amor.





Foto: Divulgação

Via, Extra.