Deputados estaduais do Paraná recebem mensagem de ameaça de morte

Deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) receberam um e-mail com uma ameaça de morte, de acordo com o presidente Ademar Traiano (PSDB).

De acordo com um boletim de ocorrência (B.O.) registrado pelo Procurador Geral da Alep, Luiz Ferando Feltran, vários deputados receberam a mesma mensagem no dia 28 de novembro, cinco dias da sessão na Alep em que estava prevista a votação de dois projetos de lei e uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentados pelo Governo do Estado que alteram as regras da previdência do funcionalismo público estadual.

Segundo o B.O., a mensagem era assinada por um perfil falso. Confira a mensagem:

"Se a reforma da previdência do Paraná for aprovada, serei obrigado a realizar um plano de extermínio de vossas excelências e suas proles [ou seja seus filhos]. Mas, somente para aqueles que votarem a favor desse absurdo proposto pelos governos liberais [federal e estadual]. Sem mais delongas e historinhas para que vocês reflitam sobre isso. Deixo aqui meus cumprimentos àqueles que são contra esse absurdo".

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Combate aos Cibercrimes.

"Eu acho isso uma atitude criminal que, lamentavelmente, ainda dentro do dos movimentos orquestrados de cunho politico ideológico tentam amedrontar e aterrorizar os senhores deputados no exercício livre do direito legitimado pelo voto popular em defesa da democracia", afirmou Traiano.

O deputado Homero Marchese (Pros) minimizou a ameaça. "Para alguém criar um perfil falso, inventar uma identidade e mandar uma mensagem falsa não custa nada. Acho que não alterou o trabalho de ninguém", disse ele.

Em virtude da ameaça, Traiano pediu reforço da segurança na assembleia.





Com informações do G1 Paraná.