Dólar cai para R$ 4,129 e fecha no menor nível em um mês

Em um dia de otimismo no mercado financeiro, a moeda norte-americana fechou no menor nível em um mês. O dólar comercial foi vendido nesta segunda-feira (9) a R$ 4,129, com queda de R$ 0,017 (-0,4%). A moeda norte-americana está no menor nível desde 7 de novembro (R$ 4,093).

Essa foi a sexta sessão seguida de queda. A divisa abriu em alta, chegando a R$ 4,16 na máxima do dia, por volta das 11h30. No início da tarde, no entanto, a cotação começou a cair.

Nesta semana, o Banco Central continuou intervindo no câmbio, mas em ritmo menor. Desde o início da semana passada, a autoridade monetária tem vendido à vista US$ 500 milhões das reservas internacionais por dia, contra leilões diários de US$ 1 bilhão há duas semanas. No início da noite, o BC informou que venderá US$ 500 milhões no leilão de amanhã (10).

No mercado de ações, o dia foi de realização de lucros. Depois de três sessões seguidas de recordes, o índice Ibovespa, da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, fechou aos 110.997 pontos, com queda de 0,13%.