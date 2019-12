Zoe, filha de Sabrina Sato, ganha festa luxuosa de um ano; confira

Sabrina Sato e Duda Nagle comemoraram em grande estilo o primeiro aniversário da filha, Zoe. A apresentadora e o ator receberam quase 800 convidados em festa avaliada em R$ 400 mil com os Ursinhos Carinhosos como tema. Na decoração, 150 mil balões, e várias lembranças personalizadas como perfume e camisas.

Durante o evento, a pequena japa deve usar outros dois looks. Antes de entrar no buffet, Sabrina e Duda posaram com as famílias, avós, tios e priminhos, e a aniversariante se encantou com os personagens criados pela americana Elena Kucharik.

Filha de Sabrina Sato, chegou ao salão com um vestido de plumas da marca L´Infance, tênis Pink Nike Cortez, vendido por R$ 137, e brinquinhos solitários, presente de Jack Vartanian e Cássia Avila.



Foto: Divulgação



O segundo look de Zoe, um vestido, mas desta vez lilás e assinado por Vanessa Abbud. Feito de tule, o modelo possui muitos babados e pontos de brilho. Nos pés, a menina trocou o Nike por outro tênis rosa, mas desta vez da Gucci.

Foto: Divulgação

Para o ponto alto da festa, o "Parabéns", Zoe usou um vestido estampado com flores coloridas, confeccionado pela marca A Fábula. A menina se manteve de tênis Gucci, mas trocou por uma versão prateada no mesmo valor, além de usar dois acessórios de pompom na cabeça.



Foto: Divulgação



Com informações, purepeople.