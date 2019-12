Disney promove mutirão para retirada de lixos no litoral paulista 

Lançado em 1989 pela Walt Disney Animation Studios, a animação “A Pequena Sereia” celebra seu 30º aniversário este ano e, para comemorar, a Disney planejou uma série de ações especiais. Entre elas, está o mutirão de limpeza na Praia do Guaraú, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, realizado no mês de novembro. Com o objetivo de promover a conscientização da importância de preservar o meio ambiente, a ação - em parceria com o canal National Geographic e o Instituto Ecosurf - contou com voluntários para a limpeza.

“Nossa missão é a conservação dos oceanos através de pesquisas, educação ambiental e engajamento social. Neste mutirão, foram mais de 50 quilos de lixo retirado das praias. Entretanto, o mais importante de ações como essa é conscientizar as pessoas da nossa responsabilidade em cuidar do planeta”, explica João Malavolta.

Como parte da ação, os resquícios de plásticos recolhidos deram origem a uma obra de arte inspirada na Princesa Ariel, criada pelo artista plástico Gian Luca Ewbank -- também conhecido como Baldacconi.

O painel - nomeado ‘Treasures (trashes) of the Sea’ - é uma releitura contemporânea da princesa e tem como objetivo principal conscientizar e incentivar as crianças a protegerem os oceanos. “A ideia da obra é mostrar ao público, através dos elementos aplicados no trabalho, as belezas dos nossos oceanos, e lembrar que nosso maior tesouro está aqui, na natureza. Sem consciência e disciplina, não conseguiremos reverter essa catástrofe criada por nós chamada poluição”, comenta Baldacconi.