Mulher perde dedos da mão após pegar “carteira explosiva” no Jardim Botânico de Curitiba 

Uma mulher de 53 anos perdeu dedos da mão e sofreu diversos outros ferimentos depois de pegar uma carteira no chão e o objeto explodir em frente ao Jardim Botânico, em Curitiba. O episódio aconteceu no dia 6 de dezembro e equipes do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Polícia Científica isolaram a área e investigam o local em que aconteceu a explosão.



O cabo Cordeiro, do Corpo de Bombeiros, afirma que a vítima sofreu graves lesões na mão e em outras partes do corpo. “Chegando no local constatamos a vítima com lesões graves na mão esquerda e até com a perda de dedos. Havia também algumas lesões nos membros superiores e inferiores por conta dos estilhaços da bomba que explodiu”, detalhou Cordeiro que disse ainda que a mulher estaria voltando do trabalho quando encontrou a carteira.



O tenente Alves, da Polícia Militar (PM), conta que a ocorrência é bastante incomum e que nenhuma outra “carteira explosiva” foi encontrada nas proximidades. “Não sabemos de mais nada, até porque quando a equipe da PM chegou no local a vítima já tinha ido para o hospital. Fizemos uma varredura no entorno e nada parecido foi encontrado”, revelou o tenente. A vítima foi encaminhada por uma ambulância do Siate até o Hospital do Cajuru.



Polícia não descarta que seja uma brincadeira de “mau gosto”

A Delegacia de Explosivos, Armas e Munições (Deam) não descarta que a explosão que deixou a mulher férias seja uma brincadeira de ‘mau gosto’. O delegado André Feltes disse que ainda não se sabe o que provocou o incidente, mas que a polícia não descarta uma brincadeira de ‘mau gosto’. “Ainda não sabemos se foi isso ou um ato deliberado para machucar”, concluiu.

Informações via Banda B