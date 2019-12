A audiência pública, proposta pela deputada Mabel Canto (PSC) e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB) com o objetivo de pensar a questão urbanística e trazer mais segurança para as mulheres nas cidades foi cancelada.

O evento aconteceria nesta terça-feira (10) às 9 horas no Plenarinho da Assembleia em parceria com Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR).

Uma nova data será agendada futuramente.