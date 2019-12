Pela primeira vez a Assembleia Legislativa entregará menção honrosa em braile

O time curitibano “Maestro” que venceu a Copa Loterias Caixa de Fut 5 (futebol de cegos) receberá, dia 10 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Paraná, a menção honrosa em braile, proposta de forma inédita pelo deputado Subtenente Everton (PSL). “Este é um reconhecimento justo porque realmente valoriza quem está recebendo a menção honrosa, respeitando a limitação visual dos homenageados”, declarou o parlamentar que coordena a Frente Parlamentar em Apoio e Defesa ao Paradesporto. “Eles fizeram história no paradesporto paranaense, em São Paulo”, disse. “Parabenizo também o ex-jogador de futebol Ricardinho, que está praticando a inclusão através do esporte com o projeto Maestro da Bola voltado para atletas curitibanos deficientes visuais”, acrescenta.

A menção honrosa, que será entregue durante reunião da Frente Parlamentar, é referente à conquista do título do brasileiro da Série B, que também já garantiu a vaga para a elite da modalidade em 2020. A final foi jogando com a eqipe Escema, do Maranhão, e o título veio nas penalidades 1 a 0, após o empate sem gols no tempo normal, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Foi a primeira conquista do clube, administrado pelo ex-jogador de futebol Ricardinho, campeão mundial com a seleção em 2002. Agora o time enfrentará os melhores do mundo na Série A. O Futebol de 5 é praticado em quadras com as mesmas dimensões do futsal.

Compõem a equipe que receberá a menção honrosa: Fábio Tadeu da Costa Pinta (técnico); Thiago Astor Ribeiro (auxiliar técnico); André Rolim (chamador); Oliver Saldanha (goleiro); Welton Felipe dos Santos (goleiro); Emerson de Carvalho (Capitão); Sandro Damião da Silveira (atleta); Eduardo Junior de Oliveira (atleta); Claudinei Mauricio Gomes Bueno (atleta); Edivan de Freitas da Silva (atleta), Jonatas da Silva Macena (atleta) e Jamiro Rodrigues de Oliveira (atleta).

Maestro da Bola - A Associação Maestro da Bola é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2017 a partir do sonho do pentacampeão mundial de futebol Ricardinho de oportunizar a inclusão através do esporte de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, deficientes e todos aqueles excluídos da sociedade.

Com atuação na cidade de Curitiba, a Associação tem como visão inspirar a sociedade a adotar o esporte como filosofia de vida, promovendo a excelência na formação de valores e contribuindo no desenvolvimento do esportista e, principalmente, do cidadão.

Serviço: Entrega de menção honrosa

Data: 10 de dezembro

Horário: 9h

Local: Assembleia Legislativa do Paraná. Sala das Comissões, no 3º andar do prédio administrativo.