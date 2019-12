Homem que matou primo após perder aposta em bar é preso, no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu o mandado de prisão temporária contra um homem de 36 anos, suspeito de ser o autor das facadas que mataram o próprio primo, Niu Aurélio Edling Amaral, 35, dentro de um bar, no bairro Jardim Guaraituba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O crime aconteceu em outubro deste ano e desde então o suspeito estava foragido.

De acordo com as investigações, os dois estavam jogando sinuca e resolveram fazer uma aposta. O suspeito teria perdido essa aposta e teria que pagar duas cervejas para o primo, mas houve um desentendimento entre os dois.



Em seguida, o suspeito saiu do estabelecimento comercial e retornou em seguida armado com uma faca e atacou a vítima. Amaral chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no hospital.

“Uma situação efetivamente banal e desproporcional. A vítima ganhou na mesa de sinuca uma aposta de duas cervejas do autor, que por sua vez, saiu do bar, voltou armado e matou o primo. Foram dezenas de facadas, mostrando a vontade inequívoca de matar”, descreveu o delegado Tito Lívio Barichello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em dois áudios feitos pelo suspeito para seu empregador, num aplicativo de mensagens instantâneas, ele confessa o crime. “Ele estava foragido e por meio de mensagens via aplicativo, que confirmavam a autoria, as investigações continuaram, então conseguimos uma prisão temporária. Ele confirma nos áudios o que ele fez e, no interrogatório, confirmou a autoria. É um homicídio, praticado por um primo contra o outro por uma aposta de cerveja”, disse o delegado.

O homem não tem passagens policiais e foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e traição. Ele segue preso e está a disposição da Justiça.