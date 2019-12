Rede de supermercados se desculpa após vender suéter de Papai Noel com cocaína

A venda de um um suéter de Natal que representava um Papai Noel com cocaína trouxe problemas a uma rede de supermercados no Canadá. O Walmart pediu desculpas por comercializar a peça em seu site canadense e retirou a casaco – assim como várias outras camisas – no sábado, depois de causar um rebuliço negativo com os usuários das redes sociais, segundo informou o “Global News Canada”.

“Esses suéteres, vendidos por um vendedor de terceiros no Walmart.ca, não representam os valores do Walmart e não têm lugar no nosso site. Removemos esses produtos do nosso mercado. Pedimos desculpas por qualquer ofensa não intencional que isso possa ter causado”, disse um porta-voz da empresa à agência