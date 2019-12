O tradicional concerto de Natal, do Coral Nossa Senhora Aparecida está marcado para amanhã, dia 10 de dezembro, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Igrejinha), em Apucarana. No dia 13 de dezembro, às 20 horas, o concerto será apresentado na Colônia Esperança, em Arapongas. As entradas para os concertos são gratuitas.