Nua? Grazi Massafera posta foto sexy e Caio Castro diz: “Eita”

Grazi Massafera deixou todos os fãs de boca aberta ao compartilhar uma foto no Instagram nesse domingo (08/12/2019). Sem make e, aparentemente, sem roupa, ela surgiu com os olhos brilhando e uma legenda simples: “Persiana”.

Dando mais um reforço aos boatos de que está namorando a protagonista de Bom Sucesso, Caio Castro fez um comentário deixando clara sua animação ao vê-la daquele jeito: “Eita, car***”.

Isso despertou a curiosidade de muita gente que torce pelo “casal”. “Vai assumir quando, querido?”, perguntou uma seguidora. “Acho você e Grazi um casal perfeito. Assume logo, Caio”, implorou mais uma. “A mão de shippar chega a tremer”, mandou outro.

Durante uma confraternização de despedida com os atores da novela A Dona do Pedaço, no dia 20 de novembro, Caio teria apresentado Grazi como sua namorada. Conforme o Extra, o ator esteve ao lado da global durante a noite.