Etanol supera R$ 2 por litro nas usinas de SP em alta histórica

Os preços do etanol hidratado nas usinas de São Paulo subiram 2,48% na última semana, superando R$ 2 por litro pela primeira vez na história, segundo o indicador semanal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

O indicador, que considera o combustível na usina (sem impostos) no principal estado produtor do país, tem registrado valorizações semanais desde meados de setembro, à medida que o centro-sul caminha para o período da entressafra de cana e o consumo se mantém forte.

Desde a semana de 9 a 13 de setembro, a última vez que o indicador registrou uma queda semanal, o preço do produto na usina subiu 18,6% para R$ 2,0097 por litro em média, segundo o Cepea, cuja série histórica do etanol começou em 2002.

O consumo de etanol hidratado (usado diretamente nos carros flex) registra alta de cerca de 20% neste ano no país, segundo os dados mais recentes da reguladora do setor ANP, o que tem impulsionado as usinas a produzirem volumes recordes.

Nos postos de combustíveis, os preços do etanol hidratado (na média Brasil) subiram 1,8% nesta semana, para R$ 3,06 por litro, informou a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na sexta-feira (6).

A gasolina, combustível concorrente do etanol hidratado, avançou 1,38% na média Brasil nos postos, para R$ 4,489 por litro, segundo a ANP, enquanto o diesel registrou alta de 0,27%, para R$ 3,718 por litro.

Com informações do G1.