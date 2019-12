Preços das carnes de porco e de frango acompanham aumento

Os preços das carnes de frango e porco também estão subindo nas prateleiras pelo Brasil, acompanhando a alta da cotação do boi gordo.

Esse aumento, o maior em 2 anos, foi puxado pelo crescimento das exportações, principalmente para China, que enfrenta um surto de peste suína africana.



O presidente da associação que representa os frigoríficos de frangos e suínos (ABPA), Francisco Turra, diz que essa grande procura do mercado externo não era esperada.

Ele afirma que não existe risco de desabastecimento no mercado interno, e que, apesar de todos os investimentos feitos no setor, não existe a possibilidade de suprir a grande demanda do mercado asiático.



“Nem nós, nem a União Europeia, nem Estados Unidos estamos em condição de atender. No ano passado, a exportação como um todo de carne suína foi de 8,5 milhões de toneladas (no mundo), a perda deles (asiáticos) foi de 14 bilhões de toneladas”, diz Turra.



No caso da carne de porco, as vendas brasileiras para o exterior movimentaram US$ 149 milhões em novembro, 42% a mais que no mesmo período do ano passado.



Já a carne de frango teve exportadas mais de 59 mil toneladas para a china. Aumento de 61% na comparação com o mesmo mês de 2018.



O produtor João Divino Viana, conhecido como gaúcho, está rindo à toa. Ele cria porcos em Bauru, no interior de São Paulo. Ele conta que não está dando conta da procura.



Gaúcho tinha reservado 70 leitões para vender no final do ano, mas, praticamente, todos os animais já foram vendidos.



Por causa da grande procura, o preço disparou. O quilo do leitão está variando na região entre R$ 18 e R$ 27. No mesmo período do ano passado, o valor estava entre R$ 13 e R$ 19.



"Muita procura. O mercado tá demais da conta, está passando de todos os anos”, avalia Viana.