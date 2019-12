Adolescente morre eletrocutado ao usar celular que estava carregando

Um adolescente de 13 anos morreu eletrocutado na tarde de sexta-feira (6) em Montes Claros, Minas Gerais. Segundo a família, Wender Santos Bezerra usava um fone de ouvido em seu celular, quando resolveu conectar o aparelho na tomada.

Nesse momento, o jovem recebeu uma descarga elétrica e sofreu uma parada cardiorespiratória. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar o menino por cerca de 30 minutos, mas ele não resistiu e morreu.

Com a explosão, o celular do garoto derreteu e ficou totalmente destruído. Ainda de acordo com os familiares, o irmão mais novo de Wender presenciou o acidente e chamou os pais.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a corporação, um perito compareceu ao local, produziu material fotográfico, e recolheu o celular e o carregador da vítima para complemento dos trabalhos.