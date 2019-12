La Casa de Papel parte 4 estreia em abril; cena inédita é exibida na CCXP

A Netflix oficializou hoje a data de estreia da parte 4 de La Casa de Papel. A nova temporada chega em 3 de abril de 2020. O anúncio foi feito em São Paulo durante a CCXP 2019 (Comic Con Experience), com a presença do atores Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Estocolmo) e Rodrigo de La Serna (Palermo).

Os atores da série espanhola foram ovacionados pelas 3.300 pessoas que lotavam o auditório Cinemark no São Paulo Expo.

La Casa de Papel é um dos produtos originais de maior sucesso da Netflix, que assumiu totalmente a produção da série a partir da terceira temporada, lançada em julho deste ano.

A série espanhola é o título mais visto em língua não inglesa no serviço de streaming. Escolhido para os primeiros anúncios oficiais da parte 4, o Brasil tem um importante papel no sucesso de La Casa de Papel, que passou a retribuir o reconhecimento do nosso público com várias citações ao país já na parte 3, que teve até uma participação do jogador de futebol Neymar.

