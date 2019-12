Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário; Lua cresce em Touro

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De planos e ideias toda mente humana está cheia, porém, poucas são as pessoas que constroem uma mínima coerência entre o que falam e o que fazem. Se você quiser fazer alguma diferença, mantenha sempre esta coerência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide para não exagerar no tamanho de suas reações aos acontecimentos, porque uma coisa é estar alerta, porém, outra diferente é se assustar e reagir desmedidamente a situações que não mereceriam tanto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Será um pouco mais fácil você encontrar receptividade para as suas propostas, por isso, escolha a dedo as pessoas que achar pertinentes e se aproxime a elas com planos concretos, porque só ideias não serão suficientes.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pessoas dão trabalho, porque não são objetos que ficam imóveis no lugar onde a gente espera que fiquem. As pessoas têm vida própria, uma de um tipo que é muitas vezes dispersa e contraditória. Mesmo assim, são essenciais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Continue se movimentando e organizando para fazer o que você planeja, do jeito que você quer, porém, não conte com muita ajuda para isso, talvez até muito pelo contrário. O cenário é seu, faça seu jogo como quiser.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Amarre todas as pontas soltas que foram ficando para trás enquanto outros assuntos novos iam surgindo. Agora é o momento de concluir o que estava em andamento para, aí sim, abraçar as novas oportunidades.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Meça suas palavras e verifique o impacto dessas nas pessoas com quem você conversa. Hoje é um dia em que você precisa observar bem isso, para não se arriscar a estragar os avanços feitos na arrumação de seus interesses.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Algumas coisas são estabelecidas e combinadas e isso vai ajudar muito você, porque estabelece um cenário de maior previsibilidade que contribui para que seus planos desabrochem e deem os frutos previstos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Encrencar com quem se mostra incompatível com seus planos e desejos é uma reação legítima, porém, nesta parte do caminho seria melhor você se pautar por medidas diplomáticas, que contribuam ao andamento de seus planos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Está difícil entender tudo que acontece, mas isso é porque você não considerou o que estava envolvido nas atitudes que tomou nas semanas anteriores e só agora é que dá para ver com clareza a natureza desses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Com algumas pessoas está tudo indo bastante bem e valerá a pena consolidar esses laços. Com outras pessoas, porém, as coisas andam aos trancos e solavancos e seria melhor considerar a hipótese de uma ruptura. Melhor assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo avança, ainda que seja aos poucos o que mais interessa a você e, ao mesmo tempo, com muita velocidade o que não tem nenhum interesse para você, muito pelo contrário. Continue no jogo, há muito mais por vir.