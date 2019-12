Palmeiras vence Cruzeiro que é rebaixado à Série B do Brasileiro pela primeira vez na história; confusão na arquibancada encerra jogo antes do fim 

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro desta temporada.

Após o primeiro gol palmeirense, o que passou a se ouvir no estádio eram sons de bombas. Aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo chegou até a ser interrompido por conta de vandalismo praticado no estádio, com cadeiras quebradas e atiradas e intervenção da Polícia Militar, com bombas e tiro de bala de borracha.

Aos 40, a partida foi novamente paralisada, com todos os atletas reunidos no centro do gramado. Depois de mais de cinco minutos, a decisão do árbitro foi de acabar o duelo antes mesmo do apito final por falta de segurança.