Menino de 5 anos convida toda a classe para assistir a sua adoção legal

Um garoto de cinco anos convidou toda a sua classe da escola onde estuda, em Michigan (EUA), para acompanhar a sessão judicial em que seria adotado legalmente.

O jovem, identificado como Michael, passou a fazer parte oficialmente de sua nova família nesta quinta-feira (5), após a conclusão do processo na corte do condado de Kent.

A foto compartilhada pela Justiça no Facebook, que viralizou nas redes sociais, mostra o garoto relaxando numa cadeira muito maior que ele, próximo aos seus pais adotivos.

Atrás deles, seus colegas de classe agitam alegremente corações de papel presos em palitos.

Durante a sessão, cada criança se apresentou e explicou porque tinha ido ali celebrar o acontecimento.

"Michael é meu melhor amigo", afirmou o pequeno Steven.

"Meu nome é Lily e eu amo Michael", disse uma garotinha à juíza Patricia Gardner, que usava para a ocasião um colar com decoração natalina.

"Nós começamos esse ano escolar como uma família", explicou uma professora de Michael a todos. "Família não precisa envolver DNA, porque família é apoio e amor".

O grupo de colegas, professores e pais rompeu em aplausos e gritos quando Michael e seus pais receberam o aval judicial, concluindo o processo.

Esta quinta-feira foi o dia anual de adoção da corte do condado de Kent, e 37 crianças foram "amorosa e oficialmente bem-vindas a suas famílias", escreveu a administração do condado no Facebook.

"Algumas vezes, essas jornadas foram muito longas. Elas incluem milagres e mudanças para crianças e famílias, e um incrível apoio da comunidade, como é possível ver no caso da adoção de Michael", afirmou a juíza, segundo a emissora ABC.

"Toda a classe dele está aqui para falar 'nós te amamos' e 'nós te apoiamos' e 'nós estaremos aqui não apenas hoje, mas por todos os anos vindouros'."

Filmado do lado de fora da corte por uma emissora local, o garoto de cinco anos afirma "Eu amo meu papai", ao lado do pai visivelmente emocionado.

