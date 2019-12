Novembro deste ano foi o mais quente da história

De acordo com o Copernicus Climate Change Service (C3S), a temperatura global em novembro foi 0,64ºC superior à média de 1981 a 2010, igualando o valor recorde de 2016. Os números chegam paralelamente à Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP25, que acontece em Madri, na Espanha, até 13 de dezembro.

Os maiores aumentos, segundo o C3S, ocorreram especialmente no Ártico, no norte da África e no sul da Ásia. A COP25 reúne 196 países, que tentam encontrar mecanismos para conter o aquecimento do planeta e fazer valer o Acordo de Paris de 2015.

Ansa Brasil