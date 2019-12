Lula dança em visita a comunidade quilombola em Paraty (RJ)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou um vídeo hoje de uma visita a uma comunidade quilombola local de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele dança e discursa.

Nas imagens, ele aparece de chapéu, dançando entre os moradores do Quilombo do Campinho da Independência, e também é recebido por um dos líderes do local.

Ele também discursou: "Tomei uma decisão de provar que era mentira ficando no Brasil e indo me entregar na Polícia Federal. Eu poderia ter ido para outro país, uma embaixada, mas tomei uma decisão de ir para Curitiba, porque era preciso alguém enfrentar toda a quantidade de canalhice feita nesse país contra o PT, contra o Lula e contra tantas outras pessoas. Ninguém é contra o combate à corrupção, tomou dinheiro, tem que ir para a cadeia. Mas tem que ir para cadeia quem for comprovado que roubou. E quem não for provado, seja inocentado."



Via, Uol.