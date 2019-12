Filha de Fernanda Young divulga capa de livro póstumo da mãe

Estela May, filha da escritora Fernanda Young, fez um post em seu Instagram para divulgar o livro póstumo da mãe. Intitulado Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar, a obra foi escrita por Young quando ela tinha 17 anos de idade e reúne diverso textos. No post, May, de 19 anos, fez uma homenagem à mãe e anunciou que o livro já está à venda nas livrarias.

"Ela me leu algumas passagens, perguntou se eu achava chocante demais. Falei que sim E que era maravilhoso. A cabeça de 17 anos da minha mãe. A cabeça genial da minha mãe", relata.Fernanda Young morreu em agosto de 2019, aos 49 anos, após uma crise de asma seguida por parada cardíaca. A escritora estava em um sítio da família em Gonçalves, Minas Gerais.Young ficou famosa por assinar o roteiro de diversas séries de comédia da Rede Globo, em especial Os Normais, estrelada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, um grande sucesso do começo dos anos 2000.

Também foi apresentadora dos programas Irritando Fernanda Young e Saia Justa. Seu trabalho mais recente na televisão foi a série Shippados, disponível no GloboPlay, com roteiro assinado pela escritora.'Voz única'"O inédito Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar foi o primeiro livro escrito por Fernanda Young (1970-2019), aos 17 anos, e também o último a que ela se dedicaria, revendo os originais para a publicação mais de três décadas depois.

Escrito no auge do despertar criativo da adolescência da autora, o romance exibe todos os sinais da grande artista que estava por vir - uma voz única, absolutamente original, libertária, criadora e desconcertante nas letras brasileiras", diz a sinopse oficial do livro divulgada pela Editora Leya.