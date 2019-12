Samantha Schmütz e Marcus Majella têm briga intensa em bastidor

O clima pesou entre Samantha Schmütz e Marcus Majella nos bastidores do “Vai Que Cola”. Os dois brigaram feio no final das gravações da nova temporada do humorístico, trocaram tapas e precisaram ser separados pela equipe.

Segundo informação do jornal “Extra”, a discussão teria começado porque a atriz provocou o colega de elenco. Os dois estariam se estranhando há algum tempo e quase não se falavam nos bastidores.

A briga ocorreu no dia 13 de novembro durante uma gravação no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro. No dia seguinte, a equipe decidiu finalizar as gravações da nova temporada.