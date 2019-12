Mulher que estaria em surto, coloca mangueira na boca de pinscher e cão morre afogado

Uma mulher que estaria em surto psicótico, colocou uma mangueira na boca de um cachorro da raça pinscher, de porte pequeno. O cão morreu afogado.

A crueldade animal, aconteceu no Bairro Tijucal, em Cuiabá. A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que vizinhos viram a mulher, de 58 anos, nua, no meio da rua.



Segundo a PM, ao chegar no endereço, a equipe foi recebida pelo filho da mulher. Ele contou que a mãe havia se trancado no banheiro e também disse que ela tinha matado o cachorro da família colocando uma mangueira de água na boca dele e fazendo o animal se afogar, a ponto de suas vísceras e olhos saírem do corpo.

Os policiais tentaram fazer a mulher sair do banheiro, mas ela se recusava. O filho, então, arrombou a porta e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Pascoal Ramos.

O caso que segue sendo investigado, foi registrado na Central de Flagrantes de Cuiabá como “crueldade contra animais”.