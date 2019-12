TRE-PR escolhe Presidente, Vice e Corregedor para o biênio 2020/2022

Na segunda-feira (2/12), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) escolheu, por aclamação, os Desembargadores Tito Campos de Paula para Presidente e Vitor Roberto Silva para Vice-Presidente e Corregedor da Corte Eleitoral. Ambos foram indicados às vagas pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), no mês de outubro. Conforme a resolução nº 808/2018 do TRE-PR, os mandatos da Presidência e da Vice-Presidência da Justiça Eleitoral do Paraná com início em 1º de fevereiro de 2020 terão duração de dois anos.

Biografias

Desembargador Tito Campos de Paula

O Desembargador Tito Campos de Paula, filho de Etelvino Alves de Paula e de Sebastiana de Campos Paula, nasceu em Ribeirão do Pinhal (PR) no dia 8 de outubro de 1964.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1987. Em 1989, ingressou na carreira da magistratura do Paraná, tendo exercido suas funções nas seguintes comarcas: Medianeira (seção judiciária); Coronel Vivida, Ribeirão Claro, Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. Em maio de 2004, foi removido para o cargo de Juiz de Direito Substituto de 2º Grau, atuando, principalmente, junto à 4ª Câmara Criminal do TJPR.

No dia 15 de março de 2013, tomou posse como Desembargador do Tribunal de Justiça e em 2019 exerceu a Vice-Presidência e atuou como Corregedor do TRE-PR.

Desembargador Vitor Roberto Silva

Nasceu em Ponta Grossa (PR) no dia 8 de agosto de 1966. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em dezembro de 1988. Juiz de Direito no Estado do Paraná desde 21 de junho de 1990, exerceu suas funções nas comarcas de Capitão Leônidas Marques, Engenheiro Beltrão, Assis Chateaubriand, Goioerê, Cianorte, Cascavel e Londrina. Foi removido para o cargo de Juiz de Direito Substituto em 2º Grau em maio de 2002. Integrou a primeira composição da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais (2003-2006). Entre maio de 2006 e janeiro de 2011 atuou junto à 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça.

Exerceu o magistério na Universidade Paranaense (UNIPAR), campus de Umuarama, nos anos de 1995 e 1996, ministrando as disciplinas de Direito Civil VI (Sucessões) e VII (Responsabilidade Civil); na Escola Superior do Ministério Público, Núcleo de Londrina, nas disciplinas de Direito Eleitoral e Direito Civil, e na Escola da Magistratura, Núcleos de Londrina e Curitiba, na disciplina de Prática Processual Cível.

Concluiu o curso de pós-graduação em Direito Público pela Escola da Magistratura do Paraná.

Em 17 de fevereiro de 2014 foi promovido ao cargo de Desembargador do TJPR.

Com informações do TRE-PR.