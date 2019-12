Empresário Evandy Melo morre em acidente de carro após festa Farofa da GKay

O empresário Evandy Melo, de 25 anos, morreu após sofrer um acidente de carro pouco tempo depois de deixar a festa da influencer e humorista paraibana Gessica Kayane, conhecida como GKay, a "Farofa da GKay".

Segundo o portal T5, da Paraíba, o acidente foi por volta das 5 da manhã na BR-230. O empresário foi encontrado no interior do veículo revirado nas águas do Rio Jaguaribe.

Testemunhas afirmam que o jovem estaria dirigindo em alta velocidade e na contramão quando perdeu o controle do carro. Investigações sobre o que teria acontecido, de fato, ainda estão sendo feitas.

O pai do empresário afirmou em entrevista à PB Hoje que o localizou por meio do GPS do carro, em que descobriu o veículo parado há muito tempo. Ainda segundo ele, o filho teria bebido e dirigido. Evandy Melo deixa uma filha de 4 anos.

Via, BOL.