Sabrina Sato se alonga com Zoe em novo clique

Ontem, Sabrina Sato encantou os fãs ao postar uma foto com muito "carão" com a filha. E hoje, ela publicou outro clique do mesmo dia, mas dessa vez as duas aparecem se alongando.

"Bom dia com nosso alongamento matinal. Né Zoe?", escreveu Sabrina na legenda. Na imagem, a pequena aparece esticando os bracinhos, não tem como não se derreter.

Recentemente, a apresentadora chegou a contar que Zoe começou a dar seus primeiros passos e pela pose dela na foto, em pé, podemos ver que ela já demonstra muita confiança.

Sobre a roupa da Sabrina, os seguidores comentaram: "A pessoa já acorda embrulhada para presente" e ela respondeu: "sempre". "Adorei o modelito para alongamento da Sabrina. Super simples, de boa, aquele look que tava ali dando mole no armário", brincou outra.



Via, Bol.