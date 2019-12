Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Áries.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dá para tomar algumas iniciativas, porém, com bastante cuidado para não passar por cima dos interesses das pessoas com que você se relaciona agora. É importante que tudo seja ao mesmo tempo, iniciativas e respeito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa e não deve intervir de imediato nos acontecimentos em curso, seria melhor tomar distância e tentar observar os eventos da forma mais ampla possível, uma que garanta reações mais sábias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É hora de consolidar as conexões sociais existentes, mas também promover novas, fazendo uso das redes sociais, se for o caso, mas de preferência lançando mão dos recursos clássicos, telefone e encontros presenciais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é um daqueles momentos que garantem resultados, por isso, tente dar seu melhor para avançar nos seus projetos de vida. Mesmo que seja pouca coisa, empreenda ações com a firme intenção de fazer tudo dar certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tenha sempre por perto algo que lhe permita anotar as ideias, porque essas passam pela mente sem dar aviso sobre como surgiram e depois desaparecem, deixando você com a sensação de que deveria ter anotado tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Investigue tudo que deixar você com a pulga atrás da orelha, porque assim você fará a necessária distinção entre o que seria um tema que mereceria atenção, de outro que foi produzido por uma imaginação distorcida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É hora de apostar na concórdia, no entendimento mútuo. Para isso é preciso você fazer concessões, porém, não as do tipo que provocam ressentimentos, mas as que são oferecidas em nome da preservação dos relacionamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça pouco, mas faça bem, será melhor você demorar em cada ação empreendida, por se deter a observar detalhes e os aperfeiçoar, do que atropelar o tempo e tentar realizar muito. Coloque seu perfeccionismo em jogo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora se abre uma pequena brecha para você continuar sendo quem você verdadeiramente é, uma alma aventureira, sempre disposta ao que der e vier. Tenha em mente, porém, que você continua dentro de um ciclo estranho.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Conclua o que você começou antes de se dedicar a outros assuntos. É importante que neste momento você não deixe nenhuma ponta solta, porque no futuro essa se voltaria contra você. Dá para fazer isso com leveza.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora dá para dialogar, por isso, puxe os assuntos que sejam do seu interesse sem, no entanto, colocar sobre a mesa as questões que você achar mais delicadas, porque para essas o momento não é propício, ainda.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é o momento de você fazer valer seus interesses e de cuidar para que esses sejam preservados da malícia alheia. Todo mundo tem seus próprios interesses e, no vacilo de uns, outras pessoas se aproveitam. Melhor não.