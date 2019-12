Youtube divulga os vídeos que mais bombaram em 2019

O YouTube divulgou o YouTube Rewind 2019, sua tradicional retrospectiva com tudo o que “bombou” durante o ano. O vídeo número 1 no Brasil foi o de duas crianças em Porto Alegre cantando sobre o delicioso “ticolé”, que teve mais de 34 milhões de visualizações, e se tornou o hit viral do verão gerando inúmeros memes, um jogo para celular e até coreografias profissionais.

Outras estrelas do ano foram o comediante Whindersson Nunes e o “vovô do slime”, que foi o segundo vídeo mais curtido no ano. Apesar de ter “estourado” há pouco tempo, o “hit” Caneta Azul não ficou de fora, e entre os games Minecraft segue reinando absoluto.

Confira abaixo a lista:



Vídeos em alta

TICOLÉ É MUITO BOM !

O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

FINAIS | Free Fire Pro League Season 3

Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

CANETA AZUL ESTA MARCADO COM MINHA LETRA

VISITA AO TÚMULO DO CHAVES, SEU MADRUGA E BRUXA DO 71.

Especial - Nego Ney

Piscininha Amor - Whadi Gama PARÓDIA

EM PROVA - O rival (EPISÓDIO 1)

TUDO SOBRE MEU ACIDENTE

Via, Olhar Digital.