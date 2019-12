Cadela surpreende ao dar à luz a 21 filhotes de parto natural

Uma cadela do Reino Unido pode ter batido um novo recorde mundial ao dar à luz de forma natural 21 filhotes. Mary Jane é uma mistura de Dogue Alemão com Buldogue Americano. Atualmente, o recorde do Guiness para pertence a uma cadela chamada Tia, de Cambridgeshire, que deu à luz 24 cachorros em 2004.

No entanto, o parto realizou-se através de uma cesariana, contrariamente ao parto de Mary Jane, que foi natural. Inicialmente, a dona da cadela foi informada de que esta estaria prenha de seis crias. Sete dos animais não sobreviveram e os 14 que ficaram vivos foram batizados de chocolates.