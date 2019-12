Fenômeno na internet, ‘Bunitinho’ morre baleado ao sair de baile funk

Sucesso nas redes sociais por conta de seus vídeos de humor, Diego Buiu, conhecido pelos fãs por Bunitinho, morreu baleado na madrugada desta quinta (5), durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O incidente aconteceu durante um baile funk no Morro do Dendê, próximo a Ilha do Governador, Zona Norte da capital carioca. Além do humorista, mais dois homens ainda não identificados morreram durante a ação. Especula-se que um deles seja o empresário da webcelebridade.

Bunitinho, que é flamenguista roxo e estaria fazendo uma participação especial na festa, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota na manhã desta quinta, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso e, por isso, não pode dar mais informações.

Via, A Gazeta.