Socorristas fazem parto na Rodovia do Café

A quinta-feira (05) começou de forma especial para os socorristas da concessionária CCR RodoNorte que trabalham na Base Operacional de Tibagi, na BR-376, no interior do Paraná. Por volta das 7 horas, os profissionais realizaram o parto da pequena Sophia, filha do casal Sabrina e Márcio; moradores da zona rural de Tibagi, os dois se deslocavam para Ponta Grossa após Sabrina sentir dores e iniciar o trabalho de parto.

Com as dores se intensificando, os dois – acompanhados da irmã de Márcio – acabaram parando a viagem na Base de Tibagi, onde os profissionais da CCR RodoNorte realizaram o atendimento e imediatamente iniciaram o deslocamento de ambulância até o Hospital Universitário Regional: no meio do caminho entre as duas cidades, na altura do km 460 da BR-376, Sophia não quis esperar e teve seu parto realizado pela equipe da concessionária.

“Logo após o parto, quando a Sophia já estava nos braços da mãe, toda nossa equipe ficou muito emocionada. Naquele momento, havíamos conseguido realizar o parto e proporcionar um momento especial para toda aquela família. Já havia atendido ocorrências com gestantes em trabalho de parto, mas nunca acompanhado o nascimento de perto, na nossa ambulância”, conta o socorrista Davi dos Santos, que naquele momento chegava para iniciar seu turno de trabalho em Tibagi.

Se Davi e seus colegas viviam esta emoção pela primeira vez, as equipes da CCR RodoNorte acompanham nascimentos de perto há algum tempo: em 22 anos de atendimento nas rodovias do Paraná, o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da concessionária já realizou, com a vinda de Sophia (que nasceu com 2,9 kg e 47 centímetros), 23 partos ao longo dos quase 488 quilômetros cuidados pela companhia no Estado