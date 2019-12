Cultura divulga resultado final do Edital do Audiovisual 2019

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura tornou público nesta quinta-feira (05) o resultado final com a relação das propostas selecionadas no Edital de Produção e Desenvolvimento de Obras Audiovisuais. A lista foi publicada no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços nº 10.578, de 5 de dezembro de 2019, e também pode ser conferida no portal http://www.cultura.pr.gov.br.

“A viabilização desse edital foi possível graças aos esforços do Governo do Paraná em parceria com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Juntos, aportamos um montante de R$ 10 milhões que vão contribuir com a economia da cultura no Estado e no desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual no Paraná”, destaca o secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José.

Os recursos serão destinados para 35 projetos audiovisuais – seis (6) longas-metragens (ficção, documentários ou animação); seis (6) telefilmes (documentários com temáticas paranaenses); sete (7) curtas-metragens (ficção ou documentário); dois (2) curtas-metragens (animação); e dois (2) jogos eletrônicos. Além da tipologia de desenvolvimento de projeto, em que foram contempladas oito (8) propostas de obra seriada documentário e telefilme e quatro (4) de obra seriada de ficção, animação e longa-metragem.

“Os 35 projetos que serão executados, do começo ao fim no Estado, vão gerar trabalho, desenvolver talentos e contar histórias com sotaque paranaense. É um fomento expressivo a um setor importante, contemplando tipologias que vão do desenvolvimento à produção”, enfatiza a técnica da Coordenação de Ação Cultural (CAC), Priscila Pacheco.

Uma das exigências do edital é que a equipe técnica contratada deve ser composta por, pelo menos, dois terços de profissionais paranaenses ou residentes no Estado há no mínimo dois anos. As filmagens e locações também devem ser preferencialmente feitas dentro do espaço geográfico do Paraná, gerando emprego e renda diretos e indiretos.

CONTRATAÇÃO – O próximo passo é a efetivação do contrato entre as partes. A Coordenação de Ação Cultural (CAC) começa a entrar em contato com os contemplados das tipologias de Curta-Metragem e Telefilme, que vão receber recursos aportados pela secretaria estadual (R$ 2 milhões), para informar sobre os procedimentos de contratação, como o envio de nota fiscal ou fatura e recibo, assinatura do contrato e demais informações necessárias.

Os demais projetos, de tipologias com recursos provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), devem aguardar o contato da CAC, pois a contratação desses proponentes inicia após a finalização da contratação citada acima.

ServiçoResultado final do Edital de Produção e Desenvolvimento de Obras AudiovisuaisLista dos projetos selecionados: http://www.cultura.pr.gov.brMais informações: cac@secc.pr.gov.br | (41) 3321-4859 | (41) 3321-4782