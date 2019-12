Hospital de Reabilitação é credenciado como Centro Especializado

O Hospital de Reabilitação (HR), que faz parte do Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), em Curitiba, foi credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado de Reabilitação (CER III). Com a homologação inédita e histórica, uma vez que é o único hospital a receber a certificação no Estado, a unidade vai ampliar serviços, que já são referência na área.

“Conseguimos, depois de vários anos de insucesso, receber a certificação em pouco mais de seis meses de ampliação do Complexo do Hospital do Trabalhador, que absorveu o Hospital de Reabilitação. É, sem dúvida alguma, uma importante ação da gestão Ratinho Júnior para disponibilizar mais estrutura de atendimento”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Isso é respeito à saúde dos paranaenses, que terão à disposição ainda mais serviços num hospital de excelência”, enfatizou.

GRANDE AVANÇO - Com a superação dos entraves e procedimentos administrativos, a previsão é que o hospital passe a receber, de imediato, para o custeio anual, cerca de R$ 2,4 milhões.

“O credenciamento é um grande avanço para nosso Estado. O CER III significa atender a reabilitação motora, visual e auditiva e a partir deste reconhecimento, há um repasse mensal para compra de materiais e pagamento de profissionais para que possamos ativar ainda mais esta unidade”, disse o diretor-superintendente do CHT, Geci Labres de Souza Júnior.

O diretor esteve em Brasília na terça-feira (3), durante o evento Valorizando as pessoas com deficiência, quando foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Souza Junior representou o secretário de Estado da Saúde, no ato de assinatura do documento pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião também foram anunciadas medidas e ações voltadas às pessoas com deficiência.

CER – O Centro Especializado em Reabilitação (CER) foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2012 buscando melhorar o atendimento à pessoa com deficiência. O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação, que realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência.

É organizado a partir da combinação de no mínimo duas modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual, visual). A organização e constituição do CER apresenta outras etapas, conforme a capacidade de reabilitação: CER II - composto por dois serviços de reabilitação habilitados; CER III - composto por três serviços de reabilitação habilitados; CER IV - composto por quatro ou mais serviços de reabilitação habilitados.

DADOS – Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada sete pessoas no mundo vive com alguma deficiência, totalizando cerca de um bilhão de pessoas. Segundo Censo do IBGE 2010, no Brasil 23,91% da população possui uma ou mais deficiências. No Paraná, a estimativa é de 2.280.549 pessoas com uma ou mais deficiências.

HISTÓRIA - Visando prover um serviço de saúde pública qualificada às pessoas com deficiência física no Estado do Paraná foi fundado em março de 2008, o Centro Hospitalar de Reabilitação do Paraná (CHR), atual Hospital de Reabilitação (HR).

O hospital surgiu a partir da constatação da necessidade de ampliação da oferta de serviços públicos voltados à população que depende de reabilitação locomotora no Paraná, objetivando ser uma referência e excelência nacional.