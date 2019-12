Suzanna Freitas, filha de Kelly Key é criticada por fotos nas redes sociais

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, respondeu a vários seguidores que a criticaram por publicar fotos só de maiô no Instagram. Nos dois cliques publicado ontem, a jovem de 19 anos recebeu comentários de que estaria se expondo demais.

"Qual é a parte da exposição?", questionou a uma seguidora, que comentou: "Tão nova e já está se expondo assim?"

"Engraçado que ela está se baseando em algo sobre mim por apenas um post, sendo que nem fotos de biquíni eu posto aqui. E sobre a idade, eu já tenho 19 anos. Não sou menor de idade", esclareceu, ao responder o comentário.



De fato, no Instagram de Suzanna são poucas as fotos em que ela aparece de biquíni ou maiô. Na rede social, ela costuma compartilhar suas viagens e a rotina com o namorado, Gabriel.



Via, Uol.