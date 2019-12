Operação policial no Rio deixa quatro mortos e um ferido

Uma operação policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM) deixou quatro mortos na manhã de hoje (5) no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações da PM, o Setor de Inteligência da corporação recebeu a informação de que haveria uma reunião de líderes de organizações criminosas de várias comunidades.

O Bope foi, então, acionado para verificar a informação e efetuar as prisões. Segundo informações da PM, ao chegar à favela, os policiais confrontaram criminosos.

Depois do tiroteio, os policiais encontraram um veículo acidentado, com três ocupantes feridos, além de um motociclista também ferido. Os quatro foram encaminhados para o Hospital da Ilha do Governador, mas morreram em seguida.

Um policial do Bope também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar. A PM não divulgou detalhes sobre as circunstâncias em que as pessoas foram feridas, mas informou que abrirá um inquérito policial militar e que o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital.