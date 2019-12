Horóscopo 2019: confira a previsão de hoje para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Sentimentos serão contraditórios pela manhã. A entrada da Lua em seu signo no fim da tarde iluminará desejos, insatisfações pessoais e caminhos atraentes para o futuro. Hora de buscar maior estabilidade e segurança no amor. Família contará pontos nas decisões. Fase de mudar o comportamento, repensar o estilo de vida e recuperar elos do passado. Poder em alta.

Touro (21/04 - 20/05)

Esperança de uma vida maior moverá montanhas, se for preciso. Decida rumos, aposte nas parcerias, acerte dívidas com bons acordos e dê uma virada na sorte! Viagem ou mudança para outro lugar favorecerá o amor. Afaste inseguranças com fé e decisões firmes. Cenário otimista. Alargue os horizontes e embarque numa aventura a dois.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Planeje prazos, datas e detalhes de um novo projeto. Você continuará arrasando nos resultados de trabalho. Conte com mais sucesso e repercussão. Hoje, mesmo sem tanta contribuição da equipe ou condições ideais, você tirará “leite de pedra” com soluções originais e rapidez nas respostas. Disciplina nos cuidados com o corpo apontará mudanças animadoras.

Câncer (21/06 - 22/07)

Expectativas sobre uma viagem ou formação acadêmica manterão o astral em alta. Aposte em maior abertura social. Novas relações motivarão o futuro e a evolução da carreira. Resultados positivos de trabalho fortalecerão sua posição. Ótimo momento para cuidar da saúde e investir no desenvolvimento pessoal. Se estiver só, haverá chance de começar um namoro sério.

Leão (23/07 - 22/08)

Demandas de trabalho poderão aumentar. Caberá a você estabelecer limites e evitar sobrecargas. Aposte numa rotina equilibrada, com atividades que promovam saúde e bem-estar, além das responsabilidades profissionais e familiares. Conversas com a família determinarão novos planos e mudanças no estilo de vida. Inovações na carreira.

Virgem (23/08- 22/09)

Vários planetas em harmonia com seu signo aumentarão as chances de se apaixonar e intensificar o amor. Espere por emoções fortes. Você terá muitos motivos para comemorar hoje. Novidades dos filhos ou notícias de longe darão sabor à vida. As comunicações continuarão aceleradas. Atualize a conversa com amigos e irmãos. Excelente desempenho nos estudos.

Libra (23/09 - 22/10)

Hora de estabilizar as finanças, cumprir uma rotina disciplinada e manter a vida em ordem. Vários planetas favorecerão a harmonia familiar, o conforto e o fortalecimento das estruturas. Retome relações, aprofunde vínculos e crie um ambiente acolhedor em casa com toques pessoais na decoração. Soluções práticas facilitarão o trabalho. Comunicações abertas!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conversas esclarecedoras, atitude e abertura para novos relacionamentos movimentarão o dia. Descubra novidades de trabalho, pesquise assuntos diferentes ou cursos e receba boas dicas de amigos experientes. Atividade física fará bem à saúde e ao humor. Mercúrio e Marte em seu signo garantirão poder de comunicação e de conquista. Divulgue seu trabalho e gere negócios.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Despesas com filhos ou lazer aumentarão. Aposte na sua criatividade para ganhar mais e equilibrar as finanças. O dia inspirará projetos com perspectiva de bons rendimentos. Conversas em família trarão tranquilidade. Some recursos com parceiros e fique de olho nas oportunidades de crescimento financeiro. Bom para inovar o trabalho e a rotina.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Assuntos de família poderão levantar antigas dores. Não alimente emoções negativas. Será preciso uma dose maior de compaixão e generosidade para cumprir seu papel familiar e acolher fragilidades. Vários planetas em seu signo favorecerão planos de expansão e mudanças no projeto de vida. Encerre um longo ciclo. Vida social gostosa e apoio de amigos.

Aquário (21/01 - 19/02)

Palavras poderão motivar ou provocar raiva. Escolha o tipo de sentimento que quer despertar nas comunicações de hoje e assuma as consequências. Nem todo mundo está preparado para ouvir certas verdades. Conquistas na carreira. Bom para determinar metas mais altas e garantir estabilidade financeira. Novas amizades à vista. Fortaleça a posição na equipe de trabalho.

Peixes (20/02 - 20/03)

Propostas de amigos poderão levantar preocupações na área financeira. Determine prioridades e evite exagerar nas compras ou custos de viagem. Com bom planejamento, será possível realizar os desejos sem abalar o orçamento. Pesquise preços e aproveite oportunidades. Notícias de longe apressarão decisões. Resultados positivos em provas. Sucesso na carreira.