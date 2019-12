Deputados do Paraná votam Reforma da Previdência para servidores estaduais; acompanhe

Começou por volta das 14h30 deste quarta (4) a sessão da Assembleia Legislativa na Ópera de Arame, com a presença 53 deputados. O presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB) confirmou no início da sessão que pretende votar a PEC da Reforma da Previdência, apresentada pelo governo do Estado, de uma só vez abrindo mão do interstício de cinco sessões entre cada uma das três votações.

A confirmação da transferência de sessão de votação para a Ópera de Arame foi feita pelo presidente da Alep, o deputado Ademar Traiano (PSDB). Segundo Traiano, a sessão será à tarde, no horário regulamentar das sessões da Alep. "A mudança de local foi para evitar novos confrontos e para que a votação ocorra em um ambiente de tranquilidade", afirmou. A sessão acontece apenas com presença dos deputados e jornalistas no local de votação.