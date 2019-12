Assaltantes fogem com reféns em capô de caminhonete em SC

Pelo menos seis pessoas foram feitas reféns e usadas como escudo humano por um grupo criminoso em Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, durante um assalto a agências bancárias, na manhã desta quarta-feira (4). Dois homens ficaram feridos e ninguém foi preso. No início da tarde os reféns já haviam sido liberados.

Segundo Polícia Militar, por volta das 11h, o grupo fez vários disparos para assustar os moradores do município, de pouco mais de 6 mil habitantes. Eles chegaram a fazer um escudo humano na frente das agências: um banco e uma cooperativa de crédito.

Os assaltantes fugiram em uma caminhonete preta com reféns: dois ficaram deitados de bruços no capô, uma pessoa na lateral esquerda do carro e outras três na caçamba.

A Delegacia de Polícia de Ituporanga, que fica a cerca de 30 km de Vidal Ramos, informou que os reféns já foram liberados, mas não deu detalhes sobre como isso aconteceu.

Outros dois veículos também foram usados no assalto, segundo a PM. Na fuga, os criminosos atearam fogo em pelo menos um caminhão na SC-110 para trancar a passagem de viaturas. Os bombeiros controlaram as chamas.

Ao menos dois homens ficaram feridos durante o assalto. Um deles, o gerente de uma das agências, levou um tiro no pé. A outra vítima sofreu ferimentos mais graves – as equipes de resgate não deram detalhes sobre isso.