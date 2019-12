Padrasto que manteve enteados em cárcere privado diz à polícia que era acusado de pedofilia 

Um homem de 39 anos, que manteve os enteados em cárcere privado em uma casa por quase 30 horas, em Cafelândia, no oeste do Paraná, afirmou que cometeu o ato porque vizinhos o acusavam de pedofilia, segundo a Polícia Civil. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Nova Aurora, também no oeste do estado, onde prestou depoimento. Ele deve ser transferido para uma penitenciária nesta quarta-feira (4), conforme a polícia.

Os adolescentes foram libertados pela polícia, no final da tarde de ontem (3). Eles estavam presos pelo padrasto desde o começo da tarde de segunda-feira, segundo a Polícia Militar (PM). O padrasto amarrou os enteados, de acordo com a PM. Policiais foram chamado ao local e iniciaram as negociações por volta das 15h de segunda, que se estendeu até a terça-feira. Após o episódio, o homem foi sedado e preso.



Investigação

Segundo o delegado, as investigações prosseguem com depoimentos de familiares e vizinhos. Os adolescentes foram encaminhados para cuidados do Conselho Tutelar de Cafelândia. De acordo com o delegado que investiga o caso, o suspeito toma remédios controlados e afirmou que não tomava a medicação há cerca de dois meses.



