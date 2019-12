Vídeo mostra urso polar com pelagem 'pichada' com nome de tanque de guerra soviético; assista

Um vídeo causou preocupação após mostrar um urso polar com o pelo marcado a tinta de grafitti com o nome de um tanque soviético, na Rússia. Além de prejudicar a saúde do animal, a tinta no pelo pode atrapalhar durante a caça, uma vez que deixa de estar camuflado.

O grafiti é um 'T-34', nome de um tanque soviético, muito utilizado durante o período da Segunda Guerra Mundial. Em entrevista à BBC, Sergey Kavry, membro da organização World Wildlife Fund for Nature (WWF) afirmou não ser clara a intenção do desenho e se aquela terá sido uma brincadeira de mau gosto. No entanto referiu que é pouco provável que alguém consiga fazer aquela inscrição sem que o animal esteja sedado.