Mãe é acusada de matar filhos enforcados com coleira de cachorro nos EUA

A mãe de duas crianças encontradas penduradas por uma coleira de cachorro em um porão no estado norte-americano da Pensilvânia foi formalmente acusada de assassinar os filhos, segundo comunicado divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira (2). As informações são do jornal New York Post.

Lisa Snyder, de 36 anos, ligou para os serviços de emergência no dia 23 de setembro reportando que achara os filhos de 8 e 4 anos de idade pendurados no porão de casa. Eles foram levados ao hospital e ficaram internados por três dias, mas não resistiram. A mãe insistiu que as crianças haviam tentado se matar, porém, a polícia decidiu investigar o caso mesmo assim.

Com mandados de busca e apreensão, os agentes conseguiram apurar que a mulher havia procurado por "monóxido de carbono em um carro quanto tempo para morrer" e "enforcamento" em serviços de busca online.

Segundo o New York Post, os policiais também descobriram que a coleira de cachorro encontrada na cena do crime havia sido comprada por Lisa na manhã anterior ao enforcamento das crianças.

Lisa Snyder foi presa na segunda-feira por acusações de assassinato, ameaça a crianças e violação de provas.

Com informações R7.