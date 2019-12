Governo debate a corrupção com a sociedade

O Governo do Estado vai reunir profissionais da área de gestão e a comunidade no 2º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção: Fazendo a Coisa Certa, na próxima segunda-feira (09). O encontro é promovido pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e terá painéis com antropólogo e especialistas no tema. As inscrições são gratuitas e estão abertas até sexta-feira (06), no site da Escola de Gestão.

O simpósio terá programação das 9h às 17h30h e marca o Dia Internacional contra a Corrupção. Especialistas vão analisar o avanço da corrupção na humanidade e como ela se enraizou nos pequenos atos do dia a dia e nas instituições. Depois dos painéis, debate com os palestrantes abordará iniciativas que buscam enfraquecer a cultura do “jeitinho brasileiro”.

O diretor de Gestão e Inovação da CGE, Jamil Abdanur Junior, explicou que é fundamental o assunto ser debatido pelo governo e pela sociedade. “A corrupção afeta a todos, por isso a sociedade civil precisa participar, pois é ela que baliza as ações do governo e é, em última instância, a fiscal dos resultados obtidos”.

COLETIVIDADE – Para incentivar a participação de entidades sociais e pessoas interessadas no tema, cerca de metade das vagas foi destinada ao público geral. As outras foram direcionadas a gestores de secretarias e outros órgãos estaduais e a servidores. “Nossa preocupação é fornecer a oportunidade de amadurecimento do tema, dentro e fora da esfera pública. Promover o debate faz com que novas ideias surjam para reforçar o combate à corrupção”, destacou o diretor de Gestão e Inovação da CGE.

Um dos palestrantes é o antropólogo Luiz Almeida Marins Filho, autor de vários livros na área empresarial e motivacional. Outra palestra do dia fica a cargo de Wagner Giovanini, que escreveu, entre outros livros, Lei Anticorrupção e Temas de Compliance, e falará sobre ética e integridade.

Valter Otaviano, especialista em desenvolvimento humano e advogado da Advocacia-Geral da União há 16 anos; a advogada Flávia Malucelli, especialista em compliance, e o superintendente substituto da Controladoria-Geral da União, no Paraná, André Romagna, completam o grupo de palestrantes.

CONCURSO – Na parte da manhã, serão divulgadas e premiadas as redações vencedoras do concurso promovido pela CGE para alunos do último ano do ensino médio, do Colégio Estadual do Paraná. Das cerca de mil redações, foram selecionadas 68 para avaliação da banca da CGE, que escolheu as 10 melhores. Os alunos receberão bolsas de estudo para o ensino superior em percentuais variados, conforme a colocação, e bolsa de estudo de línguas e informática.

A Controladoria-Geral do Estado do Paraná é responsável pelas áreas de compliance, ouvidoria, corregedoria, controle interno, transparência e controle social do Governo do Estado e tem, entre suas missões, desenvolver o respeito à moralidade e eficiência administrativa no serviço público.

Colaboraram na viabilização deste simpósio a Copel, Sanepar, Celepar, Fomento Paraná, Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Compagás, Fecomércio, Controladoria-Geral da União e a Faculdade de Pinhais (Fapi).

Serviço:2º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção: Fazendo a Coisa CertaData: 09/12 (segunda-feira)Horário: das 8h (credenciamento) às 17h30Local: Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)Av. Comendador Franco (Avenida das Torres), 1.341 - Jardim Botânico, Curitiba

Inscrições gratuitasAté 06/12 (sexta-feira)Vagas limitadasInscreva-se online: site da Escola de Gestão do Governo do Paraná