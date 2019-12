Homem mantém enteados em cárcere privado após ser acusado de pedofilia, no Paraná

Um padrasto manteve os dois enteados de 12 e 13 anos em cárcere por quase 30 horas, após ser acusado de pedofilia, em Cafelândia, no oeste do Paraná. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Nova Aurora, onde prestou depoimento.

Segundo a Polícia Civil, ele alegou que os vizinhos vinham chamando ele de pedófilo, então resolveu fechar a casa, amarrar as crianças dentro da casa e não deixar sair. O homem disse que não tinha noção da repercussão que isso poderia tomar.

O caso foi registrado no fim da manhã de segunda-feira (2), quando a Polícia Militar iniciou negociações para o homem libertar os adolescentes. De acordo com a polícia, as investigações prosseguem com depoimentos de familiares e vizinhos. Os adolescentes foram encaminhado para cuidados do Conselho Tutelar de Cafelândia.