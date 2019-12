Adam Sandler vai ganhar o Oscar? Ator pode ser a surpresa da premiação; entenda

Adam Sandler segue a caminhada para se tornar uma grande surpresa para o Oscar 2020. Nesta semana, o ator conquistou mais um importante prêmio.



Por Uncut Gems, Adam Sandler venceu na categoria de Melhor Ator no National Board of Review. A premiação é considerada uma importante prévia do Oscar.

Quem também se deu bem na premiação foi O Irlandês, da Netflix, como Melhor Filme. Já o prêmio de Melhor Atriz foi para Renée Zellweger, pelo filme Judy.

A premiação ainda deu para Quentin Tarantino o troféu de Melhor Diretor, por Era Uma Vez em Hollywood. Pelo mesmo prêmio, Brad Pitt ficou como Melhor Ator Coadjuvante, enquanto Kathy Bates, de O Caso Richard Jewell, foi a melhor atriz na mesma categoria.

A lista de indicados ao Oscar será revelada em 13 de janeiro de 2020, com a cerimônia acontecendo em 9 de fevereiro.

Via, Observatório do cinema.